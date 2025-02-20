У Мадуэке травма задней поверхности бедра. Вингер «Челси» выбыл до апреля

Нони Мадуэке выбыл до апреля из-за травмы.

Вингер «Челси » получил повреждение задней поверхности бедра во время матча с «Брайтоном» в 25-м туре АПЛ (0:3).

По информации The Telegraph, 22-летний футболист не вернется на поле до завершения мартовской паузы на матчи сборных. Первый матч после нее «синие» должны провести 2 апреля – команда встретится с «Тоттенхэмом».

В текущем сезоне АПЛ Мадуэке провел 23 игры, отличившись 7 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь .