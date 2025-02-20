Джуд Беллингем: «Родриго очень недооценен. Для меня он самый одаренный в «Реале». Когда вижу его финты, думаю: «Как?» Я бы подвернул голеностоп»
Джуд Беллингем считает, что Родриго недооценивают.
«Реал» обыграл «Ман Сити» (3:1) в ответном стыковом матче ЛЧ.
«Родриго очень недооценен. Для меня он самый талантливый и самый одаренный в команде. Когда я вижу то, как он обращается с мячом, его финты, я думаю: «Как он это делает?» Я бы подвернул голеностоп.
Родриго больше всех жертвует собой и не жалуется, а просто делает свою работу. Его любимая позиция – слева на фланге, он проделывает огромную оборонительную работу на правом фланге, хотя это не его любимая роль», – сказал полузащитник «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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