Джуд Беллингем: «Родриго очень недооценен. Для меня он самый одаренный в «Реале». Когда вижу его финты, думаю: «Как?» Я бы подвернул голеностоп»

Джуд Беллингем считает, что Родриго недооценивают.

«Реал » обыграл «Ман Сити » (3:1) в ответном стыковом матче ЛЧ.

«Родриго очень недооценен. Для меня он самый талантливый и самый одаренный в команде. Когда я вижу то, как он обращается с мячом, его финты, я думаю: «Как он это делает?» Я бы подвернул голеностоп.

Родриго больше всех жертвует собой и не жалуется, а просто делает свою работу. Его любимая позиция – слева на фланге, он проделывает огромную оборонительную работу на правом фланге, хотя это не его любимая роль», – сказал полузащитник «Реала».