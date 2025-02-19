«Фейеноорд» хочет назначить ван Перси главным тренером (Voetbal International)

Робин ван Перси может возглавить «Фейеноорд».

По информации Voetbal International, «Фейеноорд» заинтересован в назначении 41-летнего специалиста на пост главного тренера. Клуб из Роттердама уже связался с «Херенвеном », где в данный момент работает ван Перси.

Бывший главный тренер «Фейеноорда» Бриан Приске был уволен 10 февраля. Командой временно руководит Паскаль Босшаарт.

Ван Перси находился в системе роттердамского клуба с 1998 по 2004 год, там он начинал профессиональную карьеру. С 2021 по 2024 год он тренировал молодежные команды «Фейеноорда ».