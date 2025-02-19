«Фейеноорд» хочет назначить ван Перси главным тренером (Voetbal International)
Робин ван Перси может возглавить «Фейеноорд».
По информации Voetbal International, «Фейеноорд» заинтересован в назначении 41-летнего специалиста на пост главного тренера. Клуб из Роттердама уже связался с «Херенвеном», где в данный момент работает ван Перси.
Бывший главный тренер «Фейеноорда» Бриан Приске был уволен 10 февраля. Командой временно руководит Паскаль Босшаарт.
Ван Перси находился в системе роттердамского клуба с 1998 по 2004 год, там он начинал профессиональную карьеру. С 2021 по 2024 год он тренировал молодежные команды «Фейеноорда».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Voetbal International
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