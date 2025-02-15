«Васко» арендует Гарре у «Крыльев» с обязательным выкупом за 4 млн евро

Бенхамин Гарре может продолжить карьеру в Бразилии.

По данным «Чемпионата», «Васко да Гама» и «Крылья Советов» близки к согласованию аренды аргентинского футболиста с обязательным выкупом за 4 млн евро.

Первым о переговорах между клубами относительно перехода Гарре написал инсайдер Иван Карпов.

Гарре выступает за «Крылья» с января 2023 года. В этом сезоне Бенхамин поучаствовал в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.