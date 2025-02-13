«Ницца» продлила 41-летнего Данте еще на год. Это будет 10-й сезон защитника в клубе
«Ницца» продлила контракт с 41-летним Данте еще на один сезон.
Сезон-2025/26 станет для защитника десятым во французском клубе.
В матче против «Ланса» (2:0) капитан достиг отметки в 300 матчей за «Ниццу». Бразилец вошел в десятку футболистов с наибольшим количеством игр за клуб.
Капитан уже лично объявил о продлении контракта на домашнем стадионе перед болельщиками «Ниццы».
В текущем сезоне Данте провел 15 матчей в Лиге 1, не отметившись результативными действиями. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: ogcnice.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ниццы»
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