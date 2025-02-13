«Ницца» продлила 41-летнего Данте еще на год. Это будет 10-й сезон защитника в клубе

«Ницца» продлила контракт с 41-летним Данте еще на один сезон.

Сезон-2025/26 станет для защитника десятым во французском клубе.

В матче против «Ланса» (2:0) капитан достиг отметки в 300 матчей за «Ниццу». Бразилец вошел в десятку футболистов с наибольшим количеством игр за клуб.

Капитан уже лично объявил о продлении контракта на домашнем стадионе перед болельщиками «Ниццы».

В текущем сезоне Данте провел 15 матчей в Лиге 1, не отметившись результативными действиями. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: ogcnice.com