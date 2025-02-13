Медведев о трансферах «Зенита»: «Надо иметь по 2 игрока на каждой позиции. Осталось 12 матчей в РПЛ и матчи Кубка»

Александр Медведев высказался о зимнем усилении «Зенита».

Председатель правления «Зенита » ответил на вопрос о том, сколько игроков нужно команде.

«Осталось 12 матчей в чемпионате и матчи Кубка. Поэтому надо иметь по два игрока на каждой позиции», – сказал Медведев .

После 18 туров Мир РПЛ «Зенит» с 39 очками идет на 2-м месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.