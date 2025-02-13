Медведев о трансферах «Зенита»: «Надо иметь по 2 игрока на каждой позиции. Осталось 12 матчей в РПЛ и матчи Кубка»
Александр Медведев высказался о зимнем усилении «Зенита».
Председатель правления «Зенита» ответил на вопрос о том, сколько игроков нужно команде.
«Осталось 12 матчей в чемпионате и матчи Кубка. Поэтому надо иметь по два игрока на каждой позиции», – сказал Медведев.
После 18 туров Мир РПЛ «Зенит» с 39 очками идет на 2-м месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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