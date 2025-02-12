«Реал» нанес 20 ударов на «Этихаде» – антирекорд для «Ман Сити» в домашнем матче при Гвардиоле

«Манчестер Сити» допустил рекордное количество ударов дома при Пепе Гвардиоле.

Английская команда проиграла «Реалу » (2:3) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов .

Мадридцы нанесли 20 ударов по воротам «горожан», из которых 8 достигли створа ворот.

Таким образом, «Манчестер Сити» установил антирекорд по допущенным ударам в домашнем матче с момента назначения Пепа Гвардиолы в 2016 году.

Кроме того, «Реал» создал 3,42 xG в этом матче, тогда как у «Ман Сити » этот показатель составил 1,6.

«Сити» с пятью ЦЗ защищался хуже «Реала» – с одним. Пепа накрыли абсолютно все проблемы сезона