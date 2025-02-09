Ба и Силва из «Бенфики» получили разрыв «крестов» в течение нескольких минут. Они не сыграют в этом сезоне
Александер Ба и Ману Силва из «Бенфики» выбыли на длительный срок из-за травм.
8 февраля «Бенфика» обыграла «Морейренсе» (3:2) в домашнем матче 21-го тура чемпионата Португалии.
Два игрока хозяев получили повреждения в этом матче с разницей в несколько минут – 27-летний защитник Александер Ба был заменен на 34-й, а 23-летний полузащитник Ману Силва – на 37-й. Сегодня клуб разъяснил характер и тяжесть полученных игроками повреждений.
Ба получил растяжение связок коленного сустава с полным разрывом передней крестообразной связки левого колена. Похожий диагноз и у новичка «Бенфики» Ману Силвы.
Как говорится в медицинском отчете, опубликованном на официальном сайте клуба, оба игрока будут прооперированы и больше не сыграют в этом сезоне.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: A Bola
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