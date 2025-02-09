Мареска об 1:2 от «Брайтона» и вылете из Кубка Англии: «Челси» пытался играть в свой футбол. Мы пропустили после единственного удара во 2-м тайме»
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о вылете из Кубка Англии.
Лондонская команда уступила «Брайтону» в 1/16 финала турнира (1:2).
«Мы намного лучше контролировали игру в первом тайме. Во втором тайме мы пропустили после единственного удара.
Я думаю, что рука [перед вторым голом «Брайтона»] достаточно очевидна. За последние два-три дня в разных матчах было много разных моментов. Без ВАР тяжело.
Мы пытались приехать сюда и играть в свой футбол. При счете 1:2 у нас было несколько моментов. Теперь мы можем сосредоточиться на Премьер-лиге и Лиге конференций», – сказал Мареска.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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