«Бавария» увеличила отрыв от «Байера» до 8 очков перед их встречей в Бундеслиге
«Бавария» увеличила отрыв от «Байера» в таблице.
В 21-м туре Бундеслиги мюнхенцы обыграли «Вердер» со счетом 3:0, а клуб из Леверкузена сыграл вничью с «Вольфсбургом» (0:0).
«Бавария» лидирует в турнирной таблице, набрав 54 очка, «Байер» идет вторым с 46 баллами. 15 февраля эти команды встретятся на «Бай-Арене».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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