«Бавария» увеличила отрыв от «Байера» до 8 очков перед их встречей в Бундеслиге

«Бавария» увеличила отрыв от «Байера» в таблице.

В 21-м туре Бундеслиги мюнхенцы обыграли «Вердер» со счетом 3:0, а клуб из Леверкузена сыграл вничью с «Вольфсбургом» (0:0).

«Бавария » лидирует в турнирной таблице, набрав 54 очка, «Байер» идет вторым с 46 баллами. 15 февраля эти команды встретятся на «Бай-Арене».