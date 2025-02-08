У Дембеле 13 очков за дубль «Монако». Полузащитник забил 11 голов в 6 последних турах Лиги 1

«ПСЖ» дома разгромил «Монако» в 21-м туре чемпионата Франции (4:1).

Во 2-м тайме Усман Дембеле забил 2 мяча. За игру у полузащитника «ПСЖ» 13 очков в фэнтези-турнире Лиги 1 на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы). Его выбрали 47,31% игроков.

Дембеле забил в 6-й игре чемпионата подряд, на этом отрезке у него 11 голов. До этого в 14 играх было всего 5 мячей. Он – лучший бомбардир Лиги 1 (16 голов), еще он сделал 5 ассистов. В прошлом сезоне за «ПСЖ » у Дембеле было всего 3+8 в 26 играх.

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