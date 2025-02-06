«Енисей» не планирует подписывать Глушакова: «Он попросил потренироваться в командой, возражать не стали. У нас есть молодые перспективные ребята, закрывать им дорогу неправильно»
38-летний полузащитник сейчас тренируется вместе с красноярской командой на сборе в Турции.
«Насколько мне известно, Денис приехал к своей супруге, которая проводит здесь сборы. Он попросил потренироваться в составе нашей команды, мы возражать не стали. Денис поддерживает форму, видно, что у него есть большое желание играть, он продолжает получать от футбола удовольствие. Это пример для наших молодых ребят: они понимают, что надо ценить свое дело и стараться работать каждый день на максимуме.
На данный момент маловероятно, что он станет игроком нашей команды. У нас есть молодые перспективные ребята, на которых мы очень рассчитываем, у них есть шанс вырасти в больших футболистов. Закрывать им дорогу будет не совсем правильно», – сказал заместитель директора «Енисея» по спортивной работе Михаил Комков.
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