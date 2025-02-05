Кубок Франции. 1/8 финала. «ПСЖ» Сафонова прошел «Ле-Ман», Матвей сыграл на ноль. Спортс’’ показал матч вместе с телеканалом «Старт»

«ПСЖ» победил «Ле-Ман» в 1/8 финала Кубка Франции.

Спортс’’ показал матч в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт». Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия провели на поле по 90 минут.

Смотрите игру с комментарием Вадима Лукомского и Виталия Ошовского.

Таким образом, парижане вышли в 1/4 финала Кубка Франции. Их следующий соперник определится жеребьевкой.

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