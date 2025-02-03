У Бакаева перелом ключицы. Хавбек «Акрона» неудачно упал на тренировке, Солтмурада прооперируют в Дубае
Солтмурад Бакаев получил перелом ключицы на сборах.
Полузащитник «Акрона» неудачно упал на плечо на вечерней тренировке после одного из единоборств.
«Бакаев получил травму, которая потребует проведения оперативного вмешательства и дальнейшей реабилитации в расположении клуба. Операция пройдет в одной из клиник Дубая. Восстановление займет около шести недель.
Солтмурад – сильный духом игрок, и, уверен, морально справится с этой ситуацией. Мы всем клубом его поддерживаем и ждем скорейшего возвращения в строй», – сказал главный врач «Акрона» Руслан Засиев.
В этом сезоне Бакаев провел 16 матчей в Мир РПЛ, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Акрона»
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