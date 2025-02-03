У Бакаева перелом ключицы. Хавбек «Акрона» неудачно упал на тренировке, Солтмурада прооперируют в Дубае

Солтмурад Бакаев получил перелом ключицы на сборах.

Полузащитник «Акрона » неудачно упал на плечо на вечерней тренировке после одного из единоборств.

«Бакаев получил травму, которая потребует проведения оперативного вмешательства и дальнейшей реабилитации в расположении клуба. Операция пройдет в одной из клиник Дубая. Восстановление займет около шести недель.

Солтмурад – сильный духом игрок, и, уверен, морально справится с этой ситуацией. Мы всем клубом его поддерживаем и ждем скорейшего возвращения в строй», – сказал главный врач «Акрона» Руслан Засиев.

В этом сезоне Бакаев провел 16 матчей в Мир РПЛ , забил 3 гола и отдал 2 ассиста. С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь .