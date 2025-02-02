«Ман Сити» хочет подписать Альтимиру из «Бетиса». Отступные хавбека – 40 млн евро, но его могут продать в 2 раза дешевле

«Манчестер Сити» хочет подписать полузащитника Серджи Альтимиру.

Как пишет Marca, игрок «Бетиса » также интересен «Вулверхэмптону », одному из клубов Саудовской Аравии и другим командам.

Альтимира перешел в андалузский клуб в 2023 году за 2 млн евро из «Хетафе». Его действующий контракт рассчитан до 2028 года. Ранее футболист прошел через молодежную систему «Барселоны».

Несмотря на увеличение суммы отступных до 40 млн евро, «Бетис» может продать игрока и за меньшую сумму – около 20 млн евро, сообщает Marca.

В этом сезоне Серджи провел 18 матчей в Ла Лиге , отметившись одной голевой передачей. С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь .