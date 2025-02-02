Экс-арбитр Бурруль о желтой Ромеро за фол на Мбаппе: «Железобетонная красная карточка. Не понимаю, почему ВАР не может это проверить»
Экс-судья отреагировал на скандальный эпизод матча «Реала» с «Эспаньолом».
Главный судья Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро желтую карточку, когда тот в подкате сзади сбил форварда Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев.
«Железобетонная красная карточка. Было предоставлено правило преимущества, но как только оно закончилось, игрок «Эспаньола» должен быть удален.
Не понимаю, почему ВАР не может это проверить», – сказал бывший судья Альфонсо Перес Бурруль.
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Экс-судья Итурральде о фоле Ромеро на Мбаппе: «Краснейшая карточка – и даже краснее. Один из худших подкатов за долгое время»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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