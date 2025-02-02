Экс-арбитр Бурруль о желтой Ромеро за фол на Мбаппе: «Железобетонная красная карточка. Не понимаю, почему ВАР не может это проверить»

Экс-судья отреагировал на скандальный эпизод матча «Реала» с «Эспаньолом».

Главный судья Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро желтую карточку, когда тот в подкате сзади сбил форварда Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев.

«Железобетонная красная карточка. Было предоставлено правило преимущества, но как только оно закончилось, игрок «Эспаньола » должен быть удален.

Не понимаю, почему ВАР не может это проверить», – сказал бывший судья Альфонсо Перес Бурруль .

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