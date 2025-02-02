  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-арбитр Бурруль о желтой Ромеро за фол на Мбаппе: «Железобетонная красная карточка. Не понимаю, почему ВАР не может это проверить»
39

Экс-арбитр Бурруль о желтой Ромеро за фол на Мбаппе: «Железобетонная красная карточка. Не понимаю, почему ВАР не может это проверить»

Экс-судья отреагировал на скандальный эпизод матча «Реала» с «Эспаньолом».

Главный судья Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро желтую карточку, когда тот в подкате сзади сбил форварда Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев.

«Железобетонная красная карточка. Было предоставлено правило преимущества, но как только оно закончилось, игрок «Эспаньола» должен быть удален.

Не понимаю, почему ВАР не может это проверить», – сказал бывший судья Альфонсо Перес Бурруль

Экс-арбитр Бурруль об отмене гола Винисиуса «Эспаньолу»: «Правильное решение, Мбаппе оттолкнул Лосано»

Экс-судья Итурральде о фоле Ромеро на Мбаппе: «Краснейшая карточка – и даже краснее. Один из худших подкатов за долгое время»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoЭспаньол
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
logoсудьи
logoЛа Лига
Алехандро Муньис Руис
logoКарлос Ромеро
видеоповторы
Альфонсо Перес Бурруль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ТВ «Реала» о желтой Ромеро за фол на Мбаппе: «Вот с чем приходится сталкиваться в грязной лиге Негрейры. Глава RFEF должен немедленно покинуть свой пост»
941 февраля, 23:09
Анчелотти о желтой Ромеро за фол на Мбаппе: «Очень грубый и рискованный подкат, необъяснимо, что это не красная. Все видели, что произошло»
741 февраля, 22:37
Ромеро о подкате сзади: «Я знал, что набравшего скорость Мбаппе не остановить, и сделал что мог. Получилось немного грязновато, я извинился»
411 февраля, 22:27
Экс-судья Итурральде о фоле Ромеро на Мбаппе: «Краснейшая карточка – и даже краснее. Один из худших подкатов за долгое время»
1071 февраля, 21:50
Рекомендуем
Главные новости
Палмер создал 32 голевых момента за 2 месяца – больше, чем любой игрок топ-5 лиг. У хавбека «Челси» 0 ассистов на этом отрезке
1310 минут назад
«Локомотив» о штрафе Дзюбы: «Все субъекты футбола должны уважать друг к друга. Существуют нормы поведения и рамки приличия, преступать которые запрещено и наказуемо»
311 минут назад
«Сантос» по просьбе Неймара ведет переговоры о переходе Паредеса. Они дружат со времен «ПСЖ»
720 минут назад
Невилл об «МЮ»: «Думал, с приходом Аморима все наладится, но стало намного хуже. Чем больше вы проигрываете, тем сложнее заставить игроков поверить в вашу идею»
2030 минут назад
️️️️️️ «Ле-Ман» – «ПСЖ». Показываем бесплатно вместе с телеканалом «Старт». Стартуем в 23:10
33 минуты назад
Роналду считает, что изменил футбол: «Особенно в плане восстановления. Я поменял взгляды многих футболистов»
2042 минуты назад
У Соболева 3 гола в 5 товарищеских матчах за «Зенит». Форвард сравнял счет в матче с ЦСКА на 90-й минуте
4053 минуты назад
Winline Зимний Кубок РПЛ. «Зенит» обыграл ЦСКА по пенальти, «Краснодар» одолел «Динамо»
445сегодня, 18:31
«Зенит» подпишет Саласара в ближайшие дни. Хавбек присутствует на матче с ЦСКА
31сегодня, 18:27
«Зенит» предложит 30+8 млн евро за Уэсли. Продажа станет рекордной в бразильском футболе для правых защитников, если «Фламенго» согласится (Bolavip)
127сегодня, 18:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» арендовал форварда «Велес Сарсфилд» Весино на год с правом выкупа
10 минут назадФото
«Аталанта» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
226 минут назад
Нигматуллин о возвращении Промеса в РПЛ: «У человека несколько уголовных дел, а он будет спокойно играть в футбол? Нет гарантий, что его снова не закроют»
228 минут назад
Канисарес об ЛЧ: «Сити» далек от своего пика, но это гранд, способный провести выдающийся матч. Для «Реала» это противостояние – большой риск»
341 минуту назад
Анри о семейных трудностях Пепа: «Сложно руководить командой, когда ты ментально не в порядке из-за того, что происходит за пределами поля»
4сегодня, 18:29
«КНДР с нетерпением ждет возможности сыграть с Россией». Менеджер северокорейской сборной о возможном матче
10сегодня, 18:26
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома принимает «Персеполис», «Пахтакор» уступил «Аль-Гарафе»
2сегодня, 18:01Live
Кубок Франции. 1/8 финала. «Ле-Ман» примет «ПСЖ» (трансляция на Спортсе’‘), «Лилль» играет с «Дюнкерком»
1сегодня, 18:00Live
Экс-игрок «Зенита» Родич: «РПЛ точно не говно – уровень хороший, но не тот, что раньше. Топ-легионерам неинтересно приезжать в Россию из-за отсутствия еврокубков»
7сегодня, 17:45
Асенсио выйдет в старте «Реала» в матчах с «Леганесом» и «Атлетико». В игре Кубка сыграет 20-летний Рамон – он может выйти в паре с Раулем и в дерби
8сегодня, 17:36
Рекомендуем