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«Тоттенхэм» за 25 млн евро купит Данзо у «Ланса». Сделка близка к завершению, запланирован медосмотр защитника

Кевин Данзо готовится стать игроком «Тоттенхэма».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, с английским клубом заключено соглашение о переходе защитника и запланирован его медосмотр.

Пока документы для сделки проверяются «Лансом», планируется поездка игрока в Лондон и иные официальные шаги.

Сообщается, что стоимость трансфера составит 25 млн евро.

В этом сезоне Данзо провел 12 матчей в Лиге 1, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой 26-летнего австрийца можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
деньги
logoЛанс
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoлига 1 Франция
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Фабрицио Романо
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