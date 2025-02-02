«Тоттенхэм» за 25 млн евро купит Данзо у «Ланса». Сделка близка к завершению, запланирован медосмотр защитника
Кевин Данзо готовится стать игроком «Тоттенхэма».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, с английским клубом заключено соглашение о переходе защитника и запланирован его медосмотр.
Пока документы для сделки проверяются «Лансом», планируется поездка игрока в Лондон и иные официальные шаги.
Сообщается, что стоимость трансфера составит 25 млн евро.
В этом сезоне Данзо провел 12 матчей в Лиге 1, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой 26-летнего австрийца можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем