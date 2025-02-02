«Тоттенхэм» за 25 млн евро купит Данзо у «Ланса». Сделка близка к завершению, запланирован медосмотр защитника

Кевин Данзо готовится стать игроком «Тоттенхэма».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, с английским клубом заключено соглашение о переходе защитника и запланирован его медосмотр.

Пока документы для сделки проверяются «Лансом », планируется поездка игрока в Лондон и иные официальные шаги.

Сообщается, что стоимость трансфера составит 25 млн евро.

В этом сезоне Данзо провел 12 матчей в Лиге 1, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой 26-летнего австрийца можно ознакомиться здесь .