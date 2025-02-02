Боярский об уходе Вендела из «Зенита» в июне: «Не думаю, что будут проблемы с мотивацией. Он спортсмен, а не бизнесмен»
Михаил Боярский считает, что у Вендела не будет проблем с самоотдачей в «Зените».
В июне бразильский хавбек перейдет в «Ботафого».
«Вендел полгода будет играть за «Зенит»? Этого достаточно, чтобы «Зенит» набрал форму и вышел на лидирующие позиции.
Не думаю, что будут проблемы с мотивацией. Он спортсмен, а не бизнесмен», — сказал народный артист России, болельщик «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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