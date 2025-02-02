Боярский об уходе Вендела из «Зенита» в июне: «Не думаю, что будут проблемы с мотивацией. Он спортсмен, а не бизнесмен»

Михаил Боярский считает, что у Вендела не будет проблем с самоотдачей в «Зените».

В июне бразильский хавбек перейдет в «Ботафого ».

«Вендел полгода будет играть за «Зенит»? Этого достаточно, чтобы «Зенит» набрал форму и вышел на лидирующие позиции.

Не думаю, что будут проблемы с мотивацией. Он спортсмен, а не бизнесмен», — сказал народный артист России, болельщик «Зенита ».