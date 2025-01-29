Слот о матче с ПСВ: «Благодаря новому формату ЛЧ не важно, выиграем мы или проиграем. Но мудрый человек сказал мне, что никогда не видел ничего хорошего в проигрыше»
Сегодня «Ливерпуль» в гостях сыграет с нидерландским клубом в 8-м туре общего этапа турнира. Сейчас команда Слота занимает 1-е место в таблице, набрав 21 очко, и уже вышла в 1/8 финала .
«Я счастлив быть в том положении, в котором мы находимся с командой. Благодаря новому формату Лиги чемпионов не важно, выиграем мы или проиграем.
Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять этот формат. Теперь я могу быть на 100% уверен, что неважно, окажемся ли мы первыми или вторыми, поскольку мы играем с [командой, которая финиширует] на 14-м, 15-м, 16-м или 17-м месте, а затем жеребьевка, покажет, с кем нам предстоит играть.
Этот матч не имеет никакого значения для нас с точки зрения результата в турнирной таблице. Но один очень мудрый человек сказал мне, что никогда не видел ничего хорошего в проигрыше футбольного матча, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы попытаться победить», – заявил главный тренер «Ливерпуля».
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