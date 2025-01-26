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  • Постекоглу после 1:2 с «Лестером»: «Игроки «Тоттенхэма» снова выложились, но все сложилось не в нашу пользу. Я знаю, что все изменится, когда вернутся важные игроки»
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Постекоглу после 1:2 с «Лестером»: «Игроки «Тоттенхэма» снова выложились, но все сложилось не в нашу пользу. Я знаю, что все изменится, когда вернутся важные игроки»

Эндж Постекоглу доволен самоотдачей игроков «Тоттенхэма», несмотря на поражение.

Сегодня «шпоры» уступили «Лестеру» (1:2) в 23-м туре АПЛ. Команда не побеждает в АПЛ 7 матчей подряд и идет на 15-м месте в таблице.

«Это больно. Очень больно. Игроки снова выложились полностью. Мы многое проанализируем, но с точки зрения усилий я не могу требовать от этой команды большего, просто сегодня все складывалось не в нашу пользу. Мы создали несколько хороших моментов – к сожалению, у нас ничего не вышло, но не потому, что игроки не старались, а это главное.

Игроки делают все, что в их силах. Это все, о чем мы можем просить как клуб, и я, как тренер. Они стараются изо всех сил – это все, о чем можно просить.

Можно проанализировать пропущенные голы – они разочаровывают, но мне казалось, что у нас было достаточно моментов в игре, чтобы выйти вперед.

Оказавшись в такой ситуации, игроки стараются изо всех сил, но иногда это не дает ясности в принятии решений. Можно просить людей делать все, что в их силах, и, с моей точки зрения, команда выкладывается по мере сил.

Я знаю, что все изменится. Мы вернем некоторых игроков, которых нам вновь не хватало сегодня. В ближайшие пару недель вернутся несколько действительно важных игроков, которые, я уверен, помогут команде.

Мы не достигли предела. Мы продолжаем так уже два месяца. В четверг мы показали великолепную игру, чтобы убедиться, что у нас все в порядке в Лиге Европы, и сегодня пришлось продолжить в том же духе, но, вероятно, не менее двух-трех игроков не были готовы на 100%.

Я тренер, и обо мне судят по результатам, так устроен мир», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» в интервью Sky Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoТоттенхэм
logoЭндж Постекоглу
logoпремьер-лига Англия
logoЛестер
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