«К Ямалю прикоснулись волшебной палочкой. Сможет пойти так далеко, как захочет». Воспитанник «Барсы» Каррьон о Ламине
Луис Мигель Каррьон выразил восхищение Ламином Ямалем.
– Вас шокировало появление Ламина?
– А кого нет? Когда я смотрю на него, мне с трудом верится, что ему 17 лет. К нему прикоснулись волшебной палочкой.
Он большая личность, у него светлая голова, о нем хорошо заботятся. Он сможет пойти так далеко, как захочет, – заявил воспитанник «Барселоны» и экс-тренер «Лас-Пальмаса» Каррьон.
Канисарес о Ямале: «Играет как ангел в свои 17 лет. Чтобы понять масштаб того, что он делает, надо посмотреть матчи молодежек. Ламин сможет добиться чего угодно, если не будет отвлекаться»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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