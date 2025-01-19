«К Ямалю прикоснулись волшебной палочкой. Сможет пойти так далеко, как захочет». Воспитанник «Барсы» Каррьон о Ламине

Луис Мигель Каррьон выразил восхищение Ламином Ямалем.

– Вас шокировало появление Ламина?

– А кого нет? Когда я смотрю на него, мне с трудом верится, что ему 17 лет. К нему прикоснулись волшебной палочкой.

Он большая личность, у него светлая голова, о нем хорошо заботятся. Он сможет пойти так далеко, как захочет, – заявил воспитанник «Барселоны» и экс-тренер «Лас-Пальмаса» Каррьон.

Канисарес о Ямале: «Играет как ангел в свои 17 лет. Чтобы понять масштаб того, что он делает, надо посмотреть матчи молодежек. Ламин сможет добиться чего угодно, если не будет отвлекаться»