  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «К Ямалю прикоснулись волшебной палочкой. Сможет пойти так далеко, как захочет». Воспитанник «Барсы» Каррьон о Ламине
2

«К Ямалю прикоснулись волшебной палочкой. Сможет пойти так далеко, как захочет». Воспитанник «Барсы» Каррьон о Ламине

Луис Мигель Каррьон выразил восхищение Ламином Ямалем.

– Вас шокировало появление Ламина?

– А кого нет? Когда я смотрю на него, мне с трудом верится, что ему 17 лет. К нему прикоснулись волшебной палочкой.

Он большая личность, у него светлая голова, о нем хорошо заботятся. Он сможет пойти так далеко, как захочет, – заявил воспитанник «Барселоны» и экс-тренер «Лас-Пальмаса» Каррьон.

Канисарес о Ямале: «Играет как ангел в свои 17 лет. Чтобы понять масштаб того, что он делает, надо посмотреть матчи молодежек. Ламин сможет добиться чего угодно, если не будет отвлекаться»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛамин Ямаль
logoЛуис Мигель Каррьон
logoСборная Испании по футболу
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барса» хочет сделать Ямаля самым высокооплачиваемым игроком постепенно: «Нельзя давать 15 млн евро 17-летнему парню, потому что в 23 года он может запросить вдвое больше» (Diario Sport)
7517 января, 16:50
Ракитич о Ямале: «У «Барселоны» есть мировая звезда на долгие годы. Это радость не только для болельщиков клуба, но и для всех, кто любит футбол»
1316 января, 12:06
Гави считает Ямаля лучшим футболистом мира: «Ну, после Месси он лучший»
2616 января, 10:28
Рекомендуем
Главные новости
Аморим про 1:3 с «Брайтоном»: «МЮ» снова проиграл дома – это недопустимо. Стабильности нет, начинаем нервничать и пропускаем»
15 минут назад
Вендел за 20 млн евро перейдет в «Ботафого» из «Зенита» летом («Чемпионат»)
2912 минут назад
Чемпионат Греции. ПАОК Оздоева в гостях у «Ариса» Шапи. Спортс’’ показывает матч, комментируют Керимов и Лукомский
114 минут назадВидео
«Реал» – «Лас-Пальмас». 4:1 – Мбаппе сделал дубль, Фабиу Силва открыл счет на 27-й секунде! Онлайн-трансляция
24916 минут назадLive
За удар шипами в бок Васкесу удален вингер «Лас-Пальмаса» Бенито Рамирес
518 минут назадФото
Мостовой про Абаскаля: «Спартак» останется самым большим клубом в его карьере – в топ-клуб его могут взять только болбоем. Его сразу раскусили и не дали проработать даже полгода в Испании»
1032 минуты назад
Чемпионат Англии. «МЮ» уступил «Брайтону», «Ман Сити» в гостях у «Ипсвича», «Челси» сыграет с «Вулвс» в понедельник
127239 минут назадLive
«Реал» пропустил самый быстрый гол с 2011 года – от «Лас-Пальмаса» на 27-й секунде
1543 минуты назад
«МЮ» проиграл 6 из 12 домашних матчей в чемпионате впервые с XIX века. 10 поражений в 22 турах – худший результат клуба в АПЛ
3344 минуты назад
«МЮ» идет 13-м после 22 матчей в АПЛ. До зоны вылета – 10 очков, до лидирующего «Ливерпуля» – 24
3854 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Ипсвич» – «Манчестер Сити». 0:2 – Ковачич и Фоден забили. Онлайн-трансляция
86 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Интер» примет «Эмполи», «Лацио» в гостях у «Вероны», «Фиорентина» сыграла 1:1 с «Торино»
1137 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Вердер» принимает «Аугсбург», «Майнц» уступил «Униону» в гостях
2439 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» примет «Страсбур», «Гавр» Кузяева играет с «Реймсом», «Сент-Этьен» поделил очки с «Нантом»
1752 минуты назадLive
Товарищеские матчи. ЦСКА победил АГМК из Узбекистана, «Ростов» обыграл «Родину», «Пари НН» уступил «Раднички Крагуевац»
7сегодня, 15:58
Вингер «Байера» Терье выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия
3сегодня, 15:13
Шавло о Головине: «Сможет играть в любом клубе. Есть «Сити» или «МЮ», у них будет перестройка в ближайшее время»
15сегодня, 14:59
Лепехин за пиво на стадионах: «А что плохого, если в специально оборудованных зонах его продавать? Настройте систему так, чтобы проблем из этого не было»
3сегодня, 14:58
«Юве» интересен защитник «Ньюкасла» Келли. Туринцы предложат аренду с опцией выкупа за 15 млн евро
11сегодня, 14:48
Александр Прудников: «Уровень РПЛ падает. По сравнению с тем, что было десять лет назад, все ухудшилось»
11сегодня, 14:37
Рекомендуем