«Спартак» отдал Лайкина «Нефтехимику» в аренду. Хавбек начинал сезон в «Енисее»

«Спартак» вновь отправил Максима Лайкина в аренду.

Полузащитник в ближайшие месяцы будет выступать в составе «Нефтехимика» в Мелбет Первой лиге. Сезон он начинал в «Енисее», однако покинул команду из-за дефицита игрового времени, как сообщалось ранее.

Лайкин уже выступал за «Нефтехимик» в сезоне-2022/23. Тогда он провел 33 матча, забив 4 гола и отдав 2 голевые передачи.