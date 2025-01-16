«Спартак» отдал Лайкина «Нефтехимику» в аренду. Хавбек начинал сезон в «Енисее»
«Спартак» вновь отправил Максима Лайкина в аренду.
Полузащитник в ближайшие месяцы будет выступать в составе «Нефтехимика» в Мелбет Первой лиге. Сезон он начинал в «Енисее», однако покинул команду из-за дефицита игрового времени, как сообщалось ранее.
Лайкин уже выступал за «Нефтехимик» в сезоне-2022/23. Тогда он провел 33 матча, забив 4 гола и отдав 2 голевые передачи.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Нефтехимика»
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