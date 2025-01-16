Медведев – болельщику: «Сейчас сосать будешь у меня»
Даниил Медведев огрызнулся на болельщика на Australian Open.
Уступая 3:5 и 0:40 в первом сете матча против Лэрнера Тьена россиянин по-русски сказал кому-то на трибунах: «Сейчас сосать будешь у меня».
Это услышал другой зритель и крикнул: «Правильно!»
После этого Медведев проиграл первый сет.
Опубликовал: Павел Ниткин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем