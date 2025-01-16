Медведев – болельщику: «Сейчас сосать будешь у меня»

Даниил Медведев огрызнулся на болельщика на Australian Open.

Уступая 3:5 и 0:40 в первом сете матча против Лэрнера Тьена россиянин по-русски сказал кому-то на трибунах: «Сейчас сосать будешь у меня».

Это услышал другой зритель и крикнул: «Правильно!»

После этого Медведев проиграл первый сет.