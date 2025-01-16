Медведев потерпел самое раннее поражение на Australian Open с 2018-го
Даниил Медведев проиграл квалифаеру Лернеру Тьену во 2-м круге Australian Open.
Прошлогодний финалист уступил 121-й ракетке мира со счетом 3:6, 6:7(4), 7:6(8), 6:1, 6:7(7). В третьем сете Медведев отыграл матчбол, а в пятом сете – сам подавал на матч.
Это самое ранее поражение россиянина на Australian Open с 2018-го. Вообще на «Больших шлемах» Медведев проигрывал раньше третьего круга последний раз на «Ролан Гаррос»-2023 – там он не смог выйти даже во второй раунд, уступив №172 Тиаго Сейботу Уайлду. Также россиянин впервые с того матча проиграл сопернику, который не входит в топ-100.
Опубликовано: Алёна Майорова
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