Панарин дважды забил «Юте» и стал 3-й звездой матча. У него 19+28 в 42 играх в сезоне

Артемий Панарин дважды забил «Юте» и стал 3-й звездой матча.

Форвард «Рейнджерс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Солт-Лейк-Сити (5:3).

Россиянин сравнял счет в первом периоде и поразил пустые ворота в концовке. В тройке звезд матча компанию ему составили форварды Крис Крайдер («Рейнджерс », 1-я, победный гол) и Маттиас Маччелли («Юта», 2-я, дубль).

На счету 33-летнего Панарина стало 47 (19+28) очков в 42 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6».

Сегодня Артемий (18:32, 3:53 – в большинстве, «+2») реализовал 2 броска в створ из 4 и еще трижды промахнулся. Также он применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.