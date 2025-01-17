Панарин дважды забил «Юте» и стал 3-й звездой матча. У него 19+28 в 42 играх в сезоне
Артемий Панарин дважды забил «Юте» и стал 3-й звездой матча.
Форвард «Рейнджерс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Солт-Лейк-Сити (5:3).
Россиянин сравнял счет в первом периоде и поразил пустые ворота в концовке. В тройке звезд матча компанию ему составили форварды Крис Крайдер («Рейнджерс», 1-я, победный гол) и Маттиас Маччелли («Юта», 2-я, дубль).
На счету 33-летнего Панарина стало 47 (19+28) очков в 42 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6».
Сегодня Артемий (18:32, 3:53 – в большинстве, «+2») реализовал 2 броска в створ из 4 и еще трижды промахнулся. Также он применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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