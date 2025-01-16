Медведев покинет топ-5 рейтинга впервые с марта 2023-го

Даниил Медведев потеряет пятую строчку рейтинга после Australian Open.

Россиянин проиграл во втором круге Лернеру Тьену (3:6, 6:7(4), 7:6(8), 6:1, 6:7(7-10)) и не смог защитить очки за прошлогодний финал.

Он покинет топ-5 впервые с марта 2023-го – сейчас он проводит там 96-ю неделю подряд.

Медведев опустится минимум на шестую строчку.