Медведев покинет топ-5 рейтинга впервые с марта 2023-го
Даниил Медведев потеряет пятую строчку рейтинга после Australian Open.
Россиянин проиграл во втором круге Лернеру Тьену (3:6, 6:7(4), 7:6(8), 6:1, 6:7(7-10)) и не смог защитить очки за прошлогодний финал.
Он покинет топ-5 впервые с марта 2023-го – сейчас он проводит там 96-ю неделю подряд.
Медведев опустится минимум на шестую строчку.
Опубликовано: Алёна Майорова
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