Защитник «Рубина» Рожков предпочел бы перейти в европейский клуб на меньшую зарплату, а не в «Зенит»: «Это моя мечта. Хотелось бы в топ-5, конечно»
Илья Рожков готов отказаться от крупного предложения «Зенита» ради Европы.
– Каким видишь свое будущее?
– У меня всегда была мечта – играть в Европе. Если будет вариант перейти в европейский клуб, вообще шикарно.
– Говоря о Европе, ты имеешь в виду топ-5 лиг или готов поехать в, условно, Австрию, Швейцарию или Бельгию?
– Конечно, хотелось бы в топ-5. Но пока никаких вариантов не было, поэтому не могу ничего сказать.
– Представим: выходит с предложением «Зенит» и предлагает огромную зарплату, и середняк из топ-5, но с заметно меньшими деньгами. Что выберешь?
– Выберу поехать в Европу, – заявил защитник «Рубина».
В текущем сезоне Мир РПЛ 19-летний Илья Рожков провел за «Рубин» 16 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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