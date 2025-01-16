Защитник «Рубина» Рожков предпочел бы перейти в европейский клуб на меньшую зарплату, а не в «Зенит»: «Это моя мечта. Хотелось бы в топ-5, конечно»

Илья Рожков готов отказаться от крупного предложения «Зенита» ради Европы.

– Каким видишь свое будущее?

– У меня всегда была мечта – играть в Европе. Если будет вариант перейти в европейский клуб, вообще шикарно.

– Говоря о Европе, ты имеешь в виду топ-5 лиг или готов поехать в, условно, Австрию, Швейцарию или Бельгию?

– Конечно, хотелось бы в топ-5. Но пока никаких вариантов не было, поэтому не могу ничего сказать.

– Представим: выходит с предложением «Зенит» и предлагает огромную зарплату, и середняк из топ-5, но с заметно меньшими деньгами. Что выберешь?

– Выберу поехать в Европу, – заявил защитник «Рубина ».

В текущем сезоне Мир РПЛ 19-летний Илья Рожков провел за «Рубин» 16 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.