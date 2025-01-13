Мошенники, выдававшие себя за Брэда Питта, обманули 53-летнюю француженку на 830 тысяч евро. «Тулуза» обыграла эту историю в анонсе матча с «Лавалем», но позже извинилась

«Тулуза» извинилась за неудачную шутку в соцсетях.

Во Франции набрала популярность история о том, как мошенники, выдающие себя за Брэда Питта, обманули 53-летнюю женщину на 830 тысяч евро. Об этом случае сама Анн рассказала в эфире передачи Sept à huit.

Злоумышленники, выдававшие себя за голливудского актера, связались с потерпевшей в соцсетях. Они убедили ее в том, что официальные аккаунты Брэда Питта были заблокированы на время бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли.

Общение продолжалось около полутора лет – все это время женщина верила, что состоит в романтических отношениях с Питтом, несмотря на предупреждения своей дочери. В общей сложности она потеряла 830 тысяч евро. Оправдывая некоторые переводы, мошенники заявляли, что Питту нужно оплатить таможенные пошлины за подарки, которые Анн так и не получила.

Злоумышленники использовали искусственный интеллект для создания фото и видео с Брэдом Питтом и людьми из его окружения.

«Тулуза» обыграла эту историю, анонсируя матч с «Лавалем» в 1/16 финала Кубка Франции. Клуб приглашал Анн на стадион, выложив фотографии людей, закрыв их лица лицом Брэда Питта при помощи монтажа.

Позднее клуб удалил пост и извинился.

«Мы понимаем, что наш твит мог быть неправильно истолкован, и приносим искренние извинения. Мы глубоко сожалеем, если наши комментарии могли нести негативный посыл.

Благодарим вас за ваши отзывы, касающиеся этой ошибки. Мы стремимся проявлять еще большую осторожность и проницательность в будущем», – заявили в клубе.