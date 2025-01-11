«Бавария» отдаст Ибрагимовича в аренду «Лацио» с правом выкупа за 8-10 млн евро. Римляне будут платить зарплату Арийону
«Бавария» отдаст Арийона Ибрагимовича в аренду «Лацио».
По данным Фабрицио Романо, римский клуб будет платить зарплату Ибрагимовичу и сможет выкупить игрока за 8-10 млн евро.
Если «Лацио» решит подписать с ним постоянный контракт, Арийон заключит соглашение на три года.
Статистика 19-летнего полузащитника доступна здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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