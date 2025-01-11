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  • «Бавария» отдаст Ибрагимовича в аренду «Лацио» с правом выкупа за 8-10 млн евро. Римляне будут платить зарплату Арийону
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«Бавария» отдаст Ибрагимовича в аренду «Лацио» с правом выкупа за 8-10 млн евро. Римляне будут платить зарплату Арийону

«Бавария» отдаст Арийона Ибрагимовича в аренду «Лацио».

По данным Фабрицио Романо, римский клуб будет платить зарплату Ибрагимовичу и сможет выкупить игрока за 8-10 млн евро.

Если «Лацио» решит подписать с ним постоянный контракт, Арийон заключит соглашение на три года.

Статистика 19-летнего полузащитника доступна здесь.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoАрийон Ибрагимович
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoЛацио
logoсерия А Италия
возможные трансферы
Фабрицио Романо
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