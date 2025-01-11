«Бавария» отдаст Ибрагимовича в аренду «Лацио» с правом выкупа за 8-10 млн евро. Римляне будут платить зарплату Арийону

«Бавария» отдаст Арийона Ибрагимовича в аренду «Лацио».

По данным Фабрицио Романо , римский клуб будет платить зарплату Ибрагимовичу и сможет выкупить игрока за 8-10 млн евро.

Если «Лацио » решит подписать с ним постоянный контракт, Арийон заключит соглашение на три года.

Статистика 19-летнего полузащитника доступна здесь .