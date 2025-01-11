Экс-форвард «Лацио», «Интера» и «Фиорентины» Сарате завершил карьеру в 37 лет
Мауро Сарате объявил о завершении игровой карьеры.
37-летний нападающий сообщил, что заканчивается «самый красивый этап» его жизни, но указал, что не прощается с футболом.
Сарате известен по выступлениям за такие команды, как «Лацио», «Интер», «Фиорентина», «Бока Хуниорс», «Велес Сарсфилд», «Вест Хэм». Последний матч он провел в составе «Данубио» в 2023 году.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Мауро Сарате
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