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Экс-форвард «Лацио», «Интера» и «Фиорентины» Сарате завершил карьеру в 37 лет

Мауро Сарате объявил о завершении игровой карьеры.

37-летний нападающий сообщил, что заканчивается «самый красивый этап» его жизни, но указал, что не прощается с футболом.

Сарате известен по выступлениям за такие команды, как «Лацио», «Интер», «Фиорентина», «Бока Хуниорс», «Велес Сарсфилд», «Вест Хэм». Последний матч он провел в составе «Данубио» в 2023 году.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Мауро Сарате
logoМауро Сарате
logoсерия А Италия
logoЛацио
logoВелес Сарсфилд
logoДанубио
logoвысшая лига Уругвай
logoБока Хуниорс
logoФиорентина
logoВест Хэм
logoИнтер
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Аргентина
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