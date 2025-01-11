Экс-форвард «Лацио», «Интера» и «Фиорентины» Сарате завершил карьеру в 37 лет

Мауро Сарате объявил о завершении игровой карьеры.

37-летний нападающий сообщил, что заканчивается «самый красивый этап» его жизни, но указал, что не прощается с футболом.

Сарате известен по выступлениям за такие команды, как «Лацио », «Интер », «Фиорентина », «Бока Хуниорс », «Велес Сарсфилд», «Вест Хэм». Последний матч он провел в составе «Данубио» в 2023 году.