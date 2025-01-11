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Харри Кейн: «Уверен, что вторая часть моей карьеры будет богата на крупные трофеи. Меня не устраивает, что я отличаюсь только на индивидуальном уровне»

Харри Кейн уверен, что успеет завоевать командные трофеи в течение карьеры.

Нападающий «Баварии» и сборной Англии еще не выиграл ни одного командного титула. 

«Это правда, что я получал индивидуальные награды как лучший бомбардир или лучший игрок. Я начинаю каждый сезон с цели выиграть трофей, и меня не устраивает, что я отличаюсь только на индивидуальном уровне.

Мне всего 31 год. Я думаю, что лучшая версия Харри Кейна еще впереди. Я  уверен в этом, и уверен, что вторая часть моей карьеры, которая начинается сейчас, будет богата на крупные трофеи. И когда я повешу бутсы на гвоздь, это [отсутствие титулов] больше не будет темой для обсуждения», – сказал Кейн в интервью France Football.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Get French Football News
logoХарри Кейн
logoБавария
logoбундеслига Германия
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