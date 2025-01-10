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  • ПАОК Чалова и Оздоева вылетел из Кубка Греции на стадии 1/4 финала – в дополнительное время от АЕК. Россияне были заменены во 2-м тайме
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ПАОК Чалова и Оздоева вылетел из Кубка Греции на стадии 1/4 финала – в дополнительное время от АЕК. Россияне были заменены во 2-м тайме

ПАОК проиграл АЕК в 1/4 финала Кубка Греции и покинул турнир.

В первом четвертьфинале ПАОК проиграл 0:1, в ответном дома команда Федора Чалова и Магомеда Оздоева отыгралась на 91-й минуте основного времени и перевела игру в дополнительное благодаря голу Андрия Живковича.

На 107-й минуте АЕК сравнял счет в игре и вышел вперед по сумме двухматчевого противостояния (2:1) – ПАОК вылетел из турнира.

Чалов и Оздоев вышли в стартовом составе, форварда заменили на 65-й минуте, полузащитника – на 84-й.

Таким образом, АЕК вышел в полуфинал Кубка Греции и сыграет с победителем пары «Панатинаикос» – «Олимпиакос» (он встретятся 15 января и 5 февраля), в другом полуфинале «Астерас» и ОФИ.

Следующий матч ПАОК проведет в чемпионате Греции – 12 января, в воскресенье, против «Волоса». Игру в прямом эфире покажет Спортс’’, ее прокомментируют Вадим Лукомский и Артем Терентьев.

Опубликовано: Sports
logoФедор Чалов
logoМагомед Оздоев
logoАЕК
logoАндрия Живкович
logoОлимпиакос
logoПанатинаикос
logoОФИ
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Кубок Греции
logoвысшая лига Греция
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