«Акрон» в РПЛ»: лидер Лончар, первое дерби в элите и воспитанники Академии – в 4-й серии сериала о жизни клуба
Тольяттинский частный футбольный клуб ведет свою летопись со дня основания – в текстах, фотографиях, атрибутике, муралах и, конечно, в видеоформате.
В дебютном сезоне в российской Премьер-лиги «Акрон» презентует сериал, посвященный новому этапу для клуба и снятый при поддержке Фонбет.
Первые и яркие победы в высшем дивизионе, адаптация к новым условиям и уровню сопротивления, истории сотрудников команды и главные футбольные герои красно-черных крупным планом – это все сериал «Акрон» в РПЛ».
В четвертой серии клуб раскрывает одного из лидеров команды, лучшего ее бомбардира и ассистента в РПЛ, черногорского полузащитника Стефана Лончара, показывает закулисье октябрьских матчей и первого областного дерби в элитном дивизионе, а также знакомит зрителей с первыми воспитанниками «Акрон-Академии Коноплева» – Арсением Дмитриевым и Дмитрием Пестряковым, которые уже были заиграны в матчах Премьер-лиги.
Премьерный показ четвертой серии прошел в самарском фудхолле широкоформатного отдыха Picture’s. Новая серия уже эксклюзивно доступна для просмотра в VK Видео.
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