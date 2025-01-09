«Акрон» в РПЛ»: лидер Лончар, первое дерби в элите и воспитанники Академии – в 4-й серии сериала о жизни клуба

«Акрон» представляет четвертую серию сериала о жизни клуба в Мир РПЛ.

Тольяттинский частный футбольный клуб ведет свою летопись со дня основания – в текстах, фотографиях, атрибутике, муралах и, конечно, в видеоформате.

В дебютном сезоне в российской Премьер-лиги «Акрон » презентует сериал, посвященный новому этапу для клуба и снятый при поддержке Фонбет.

Первые и яркие победы в высшем дивизионе, адаптация к новым условиям и уровню сопротивления, истории сотрудников команды и главные футбольные герои красно-черных крупным планом – это все сериал «Акрон» в РПЛ».

В четвертой серии клуб раскрывает одного из лидеров команды, лучшего ее бомбардира и ассистента в РПЛ, черногорского полузащитника Стефана Лончара , показывает закулисье октябрьских матчей и первого областного дерби в элитном дивизионе, а также знакомит зрителей с первыми воспитанниками «Акрон-Академии Коноплева » – Арсением Дмитриевым и Дмитрием Пестряковым , которые уже были заиграны в матчах Премьер-лиги.

Премьерный показ четвертой серии прошел в самарском фудхолле широкоформатного отдыха Picture’s. Новая серия уже эксклюзивно доступна для просмотра в VK Видео.