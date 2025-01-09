Ольмо временно зарегистрирован, поражения СКА и «Ливерпуля», «Барса» в финале Суперкубка Испании, Угальде интересен «ПСЖ», Дешам уйдет из сборной Франции после ЧМ-2026 и другие новости

1. Высший совет по спорту разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Ольмо и Виктора. Окончательное решение будет вынесено в течение трех месяцев – нужно изучить запрос «блауграны», который состоит из 52 страниц и 60 документов.

2. КХЛ. СКА пропустил 5 шайб от «Спартака» (Роман Ротенберг заменил Мойсевича на Плешкова после трех шайб), «Ак Барс» победил «Салават», «Торпедо» обыграло «Сибирь», «Авангард» по буллитам одолел «Северсталь».

3. НХЛ. «Вашингтон» одолел «Ванкувер» (2:1 ОТ), Александр Овечкин не набрал очков во 2-м матче подряд, гол Ильи Михеева помог «Чикаго» победить «Колорадо» (3:1), «Флорида» играет в гостях с «Ютой».

4. «Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, победив «Атлетик» – 2:0. Ямаль и Гави забили, гол Иньяки Уильямса на 86-й отменили после ВАР. Войчех Шченсны сыграл в воротах из-за опоздания Иньяки Пеньи на утреннюю тренировку.

5. «ПСЖ» предметно интересуется Манфредом Угальде и может подписать форварда «Спартака» зимой или летом, пишет «СЭ». Виллиан Жозе близок к переходу из «Спартака» в «Баию», а ЛАСК обсуждает со «Спартаком» досрочное расторжение аренды Тавареша.

6. «Ливерпуль» уступил «Тоттенхэму» в гостях в 1-м матче полуфинала Кубка лиги – 0:1. Бергвалль забил на 86-й, гол Соланке на 77-й отменили из-за офсайда. Это первое поражение команды Арне Слота за 25 матчей .

В матче случился неприятный эпизод: хавбек «шпор» Родриго Бентанкур упал лицом вниз и не двигался после попытки сыграть в мяч головой, затем его унесли на носилках. «Тоттенхэм» позднее сообщил, что игрок находится в сознании и отправится в больницу для обследования.

7. Дидье Дешам объявил об уходе из сборной Франции после ЧМ-2026 : «14 лет – большой срок. Нужно уметь сказать «стоп». Зидан – главный кандидат на пост тренера.

8. «Реал» оспаривал дисквалификацию Винисиуса, приводя в качестве аргументов расизм фанатов «Валенсии», показ повтора без провокации Димитриевски и извинения бразильца. Но Ла Лига не увидела расизма болельщиков «Валенсии» в адрес Винисиуса (на «Месталье» скандировали «Дурак», «Мадридиста – сукины дети» и «Нахер «Реал»). А в «Барсе» недовольны баном Винисиуса всего на 2 матча. В клубе не понимают, почему игрока «Реала» за агрессию наказали мягче, чем Левандовского за жест.

9. Украинец Илья Забарный из-за Матвея Сафонова не перешел в «ПСЖ» из «Борнмута». Об этом рассказал журналист L’Équipe Лоик Танзи.

10. НБА. «Кливленд» победил «Оклахому», «Милуоки» играет с «Сан-Антонио». Другие результаты – здесь .

11. «Вест Хэм» уволил главного тренера Хулена Лопетеги. Клуб идет 14-м в АПЛ. Команду возглавит Грэм Поттер.

12. Футбольные сборные России и Беларуси договорились о матче в Минске. Глава АБФФ подтвердил.

13. «Барса» выставила шкафчик Месси с «Камп Ноу» на аукцион, 350 тысяч евро – стартовая цена. Шкафчики Пике, Роналдиньо, Неймара, Гави и Суареса стоят от 200 000 до 20 000.

14. «Реал» попросит об обновлении состава судейского комитета . Клуб не доверяет ни президенту CTA, ни главе ВАР, пишет Relevo.

15. Трансферные новости . ЦСКА предложил 6 млн евро за Алеррандро из «Ред Булл Брагантино». «Ман Сити» опережает «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» в борьбе за Хусанова и готов заплатить «Лансу» 30+ млн фунтов за защитника сборной Узбекистана. «Арсеналу» интересен Араухо, лондонцы готовы сделать предложение по защитнику «Барсы» зимой.

Цитаты дня.

«Грузия – более свободная, протестное движение – очень важная часть ее истории» . Комментатор Setanta Sports Наливайко о жизни в стране

Депутат Милонов о возвращении Промеса: «Тяжко в системе западных ценностей, может, его тянет в Россию . Если «Спартак» готов контролировать его закидоны, то пускай – их ответственность»

Ротенберг о словах про фашистов: «Была задача, чтобы материалы о СКА писали не в ночи, а днем. Хотел бы подарить вам, журналистам, будильники, чтобы мы ночью не читали эти статьи »

Анчелотти о бане Винисиуса: «Наказание неправильно . Продолжаю говорить, что трудно быть им – мы слышим, что происходит на поле»

Кассано о Леау: «Ему не хватает яиц . Глупый игрок, годится только для игры на счет 0:0». Рафаэл отреагировал: «🤡🤡»