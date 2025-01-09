Ольмо временно зарегистрирован, поражения СКА и «Ливерпуля», «Барса» в финале Суперкубка Испании, Угальде интересен «ПСЖ», Дешам уйдет из сборной Франции после ЧМ-2026 и другие новости
1. Высший совет по спорту разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Ольмо и Виктора. Окончательное решение будет вынесено в течение трех месяцев – нужно изучить запрос «блауграны», который состоит из 52 страниц и 60 документов.
2. КХЛ. СКА пропустил 5 шайб от «Спартака» (Роман Ротенберг заменил Мойсевича на Плешкова после трех шайб), «Ак Барс» победил «Салават», «Торпедо» обыграло «Сибирь», «Авангард» по буллитам одолел «Северсталь».
3. НХЛ. «Вашингтон» одолел «Ванкувер» (2:1 ОТ), Александр Овечкин не набрал очков во 2-м матче подряд, гол Ильи Михеева помог «Чикаго» победить «Колорадо» (3:1), «Флорида» играет в гостях с «Ютой».
4. «Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, победив «Атлетик» – 2:0. Ямаль и Гави забили, гол Иньяки Уильямса на 86-й отменили после ВАР. Войчех Шченсны сыграл в воротах из-за опоздания Иньяки Пеньи на утреннюю тренировку.
5. «ПСЖ» предметно интересуется Манфредом Угальде и может подписать форварда «Спартака» зимой или летом, пишет «СЭ». Виллиан Жозе близок к переходу из «Спартака» в «Баию», а ЛАСК обсуждает со «Спартаком» досрочное расторжение аренды Тавареша.
6. «Ливерпуль» уступил «Тоттенхэму» в гостях в 1-м матче полуфинала Кубка лиги – 0:1. Бергвалль забил на 86-й, гол Соланке на 77-й отменили из-за офсайда. Это первое поражение команды Арне Слота за 25 матчей.
В матче случился неприятный эпизод: хавбек «шпор» Родриго Бентанкур упал лицом вниз и не двигался после попытки сыграть в мяч головой, затем его унесли на носилках. «Тоттенхэм» позднее сообщил, что игрок находится в сознании и отправится в больницу для обследования.
7. Дидье Дешам объявил об уходе из сборной Франции после ЧМ-2026: «14 лет – большой срок. Нужно уметь сказать «стоп». Зидан – главный кандидат на пост тренера.
8. «Реал» оспаривал дисквалификацию Винисиуса, приводя в качестве аргументов расизм фанатов «Валенсии», показ повтора без провокации Димитриевски и извинения бразильца. Но Ла Лига не увидела расизма болельщиков «Валенсии» в адрес Винисиуса (на «Месталье» скандировали «Дурак», «Мадридиста – сукины дети» и «Нахер «Реал»). А в «Барсе» недовольны баном Винисиуса всего на 2 матча. В клубе не понимают, почему игрока «Реала» за агрессию наказали мягче, чем Левандовского за жест.
9. Украинец Илья Забарный из-за Матвея Сафонова не перешел в «ПСЖ» из «Борнмута». Об этом рассказал журналист L’Équipe Лоик Танзи.
10. НБА. «Кливленд» победил «Оклахому», «Милуоки» играет с «Сан-Антонио». Другие результаты – здесь.
11. «Вест Хэм» уволил главного тренера Хулена Лопетеги. Клуб идет 14-м в АПЛ. Команду возглавит Грэм Поттер.
12. Футбольные сборные России и Беларуси договорились о матче в Минске. Глава АБФФ подтвердил.
13. «Барса» выставила шкафчик Месси с «Камп Ноу» на аукцион, 350 тысяч евро – стартовая цена. Шкафчики Пике, Роналдиньо, Неймара, Гави и Суареса стоят от 200 000 до 20 000.
14. «Реал» попросит об обновлении состава судейского комитета. Клуб не доверяет ни президенту CTA, ни главе ВАР, пишет Relevo.
15. Трансферные новости. ЦСКА предложил 6 млн евро за Алеррандро из «Ред Булл Брагантино». «Ман Сити» опережает «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» в борьбе за Хусанова и готов заплатить «Лансу» 30+ млн фунтов за защитника сборной Узбекистана. «Арсеналу» интересен Араухо, лондонцы готовы сделать предложение по защитнику «Барсы» зимой.
Цитаты дня.
«Грузия – более свободная, протестное движение – очень важная часть ее истории». Комментатор Setanta Sports Наливайко о жизни в стране
Депутат Милонов о возвращении Промеса: «Тяжко в системе западных ценностей, может, его тянет в Россию. Если «Спартак» готов контролировать его закидоны, то пускай – их ответственность»
Ротенберг о словах про фашистов: «Была задача, чтобы материалы о СКА писали не в ночи, а днем. Хотел бы подарить вам, журналистам, будильники, чтобы мы ночью не читали эти статьи»
Анчелотти о бане Винисиуса: «Наказание неправильно. Продолжаю говорить, что трудно быть им – мы слышим, что происходит на поле»
Кассано о Леау: «Ему не хватает яиц. Глупый игрок, годится только для игры на счет 0:0». Рафаэл отреагировал: «🤡🤡»
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