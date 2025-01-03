Медведь пришел на участок Демичелиса в Мексике. Животное спугнули, семья Мартина не пострадала
На участок Мартина Демичелиса в Мексике наведался медведь.
Экс-защитник «Баварии», «Малаги», «Манчестер Сити» и «Ривер Плейт» сейчас возглавляет мексиканский «Монтеррей».
В соцсетях появилась запись, на которой видно, как по участку рядом с домом тренера передвигается медведь. Речь идет о черном медведе, также известном как барибал. Животное поначалу пыталось убежать, но ушло не сразу. После этого медведя пришлось прогонять человеку на гольф-каре.
Жена Демичелиса Эванджелина Андерсон говорит на записи: «Если он прибежит сюда, я испугаюсь. У меня сердце выпрыгнуло, он огромный».
Уточняется, что для экс-футболиста, его жены и дочери все закончилось просто испугом. Встречи с медведев в этом районе Мексики относительно часты, но никаких происшествий не зафиксировано.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: la Sexta
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