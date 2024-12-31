Мбаппе об итогах 2024-го: «Многое произошло, но у нас с семьей все в порядке, я выигрываю титулы. Два из двух возможных – мы «Реал» и должны бороться за все трофеи»

Килиан Мбаппе подвел итоги 2024 года для себя и «Реала».

«Контакт с болельщиками очень важен. Мы закончили год как нельзя лучше. Приятно чувствовать любовь болельщиков «Реала », нашу связь и ощущать, что болельщики с нами, ведь тренируемся мы всегда одни.

В 2024 году со мной происходило многое, но все в порядке, у моей семьи все хорошо, я выигрываю титулы... Случается хорошее и плохое, но из всего вы извлекаете уроки. Мы будем бороться, чтобы болельщики с удовольствием смотрели, как мы играем и побеждаем.

Два из двух возможных титулов на данный момент, впереди Суперкубок [Испании]. Мы «Реал», и мы должны бороться за все [трофеи]», – сказал нападающий «Реала» после открытой тренировки.