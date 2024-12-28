Ламин Ямаль: «В 2024-м мне не хватило командных титулов с «Барселоной». Постараюсь, чтобы это стало реальностью в следующем году»
Ламин Ямаль заявил, что в 2024-м ему не хватило трофеев с «Барсой».
«Мне не хватило командных титулов с «Барселоной», потому что это то, что приносит мне радость, но я постараюсь, чтобы это стало реальностью в следующем году.
На личном уровне, думаю, мне нужно забивать больше голов, потому что с ассистами у меня стало намного лучше», – сказал вингер «Барселоны».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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