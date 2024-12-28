«МЮ» и «Дортмунду» интересен вратарь Бельгии U21 и «Антверпена» Ламменс

Сен Ламменс интересен «Манчестер Юнайтед » и дортмундской «Боруссии ».

Английский и немецкий клубы рассматривают 22-летнего вратаря «Антверпена» и молодежной сборной Бельгии в качестве долгосрочной трансферной цели.

В текущем чемпионате Бельгии Ламменс провел на ноль 6 матчей из 20.