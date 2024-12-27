Маркус Тюрам о фамилии: «Родители мальчиков, с которыми я играл, говорили гадости. Отвечал: «Забиваю не потому, что вратарь отходит, чтобы позволить сыну Лилиана забить»

Маркус Тюрам высказался о давлении отцовской фамилии.

Лилиан Тюрам – экс-защитник «Ювентуса», «Барселоны», «Монако» и «Пармы», чемпион мира и Европы в составе сборной Франции.

– Было ли это бременем – быть сыном чемпиона?

– Иногда так и было. Мой отец подготовил меня: «Они будут судить тебя по фамилии, скажут, что ты там только потому, что ты мой сын».

Когда я был ребенком, мне было неприятно слышать, как родители мальчиков, с которыми я играл, говорили гадости. Я ответил так: «Послушайте, если я забиваю, то это не потому, что вратарь соперника отходит, чтобы позволить сыну Лилиана забить», – сказал нападающий «Интера» и сборной Франции