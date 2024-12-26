Дюков о вето Венгрии на санкции: «Самому интересно, какие это два клуба. С Сийярто знаком – задам вопрос, когда представится возможность»
Александр Дюков намерен уточнить, какие клубы РПЛ избежали санкций Евросоюза.
Ранее сообщалось, что Венгрия наложила вето на включение двух неназванных российских клубов высшего дивизиона в 15-й пакет санкций Евросоюза.
«Пока не могу прокомментировать этот вопрос. С Петером Сийярто я знаком. Поэтому, когда представится возможность, я задам ему вопрос.
Мне самому интересно, какие это два клуба», – сказал президент РФС.
Петеру Сийярто – министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.
С 10 февраля 2020 года «Ахмат» находится под санкциями США. 22 февраля 2022 года к нему добавился ЦСКА. При этом Евросоюз пока не вводил санкций против российских клубов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Известия»
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