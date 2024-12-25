Риоло о Барколя: «Он никогда не будет так силен, как Мбаппе! Дуэ более талантлив. Ложные комплименты и чрезмерное восхваление разрушают игроков»

Даниэль Риоло раскритиковал игру Брэдли Барколя.

«Меня немного злит, что в последнее время начинают публиковать его статистику. Нужна не статистика, а лупа, чтобы понять, что в Лиге чемпионов мы не на своем уровне. Эти цифры показывают, что за последние восемь матчей у него не было ни одного гола или результативной передачи. Он никогда не будет так силен, как Мбаппе!

Луис Энрике сказал: «Как так? Вы начинаете задавать вопросы о Барколя, хотя месяц назад сравнивали его с Марадоной». Здесь Луис Энрике был абсолютно прав. Но это не значит, что он раньше сильно его защищал, потому что еще в прошлом году дал понять, что видит в Барколя преемника Мбаппе.

В итоге это мнение закрепилось в голове Барколя и его окружения. И вот против этого я и выступаю. Мы знаем, как работает медиа. Им нужны новые герои. Меня раздражает преувеличение и медийное создание историй, вроде той, что Барколя якобы станет преемником Мбаппе. Но он им никогда не станет! Это не значит, что у него не будет хорошей карьеры, но он никогда не будет так силен, как Мбаппе. Барколя еще не топ-игрок.

Барколя пришел в «ПСЖ» за огромную сумму – 50 миллионов евро. Это колоссальная цифра для игрока с шестью месяцами опыта в Лиге 1. Его сразу сделали большим игроком только из-за перехода в «ПСЖ». Это рискованно, потому что он попадает в другую медийную среду, где за ним будут пристально следить.

На мой взгляд, Дуэ более талантлив, чем Барколя. Это усложнит ему ситуацию. Но я считаю, что настоящая жесткость – это не критика, а ложные комплименты и чрезмерное восхваление, которые разрушают игроков», – сказал журналист.