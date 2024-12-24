«Рубин» выставил на трансфер Фамейе, Ломовицкого, Ашурматова, Рахмоналиева и хочет подписать центрального защитника (Иван Карпов)
«Рубин» намерен укрепить зимой центр обороны.
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.
Также казанцы готовы расстаться с четырьмя игроками: с форвардом Джоэлом Фамейе, с защитником Рустамом Ашурматовым и с двумя хавбеками – с Александром Ломовицким и Умарали Рахмоналиевым. У всех этих футболистов дефицит игровой практики.
У Рахмоналиева есть предложения от узбекских «Навбахора», «Пахтакора», «Бунедкора» и «Нефтчи» (Фергана), но он не хочет возвращаться на родину, подыскивая варианты в Турции и Австралии, где есть интерес от «Бодрумспора» и «Вестерн Сидней».
Ранее «Рубин» отдал 21-летнего хавбека Даниила Кузнецова в бесплатную аренду «Уралу» с опцией выкупа за 3 млн евро.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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