Шалимов о Кокорине на Кипре: «Доигрывает, играет в свое удовольствие. Погода хорошая, чемпионат — не очень. Не всем суждено раскрыться до конца»
Игорь Шалимов оценил выступление Александра Кокорина за «Арис».
В 12 матчах сезона 33-летний форвард набрал 6+3 по «гол+пас» за клуб с Кипра.
«Про Кокорина много говорили. Но сейчас сколько ему лет? Многие тренеры из тех, кто с ним работал, говорили, что это один из самых талантливых игроков поколения. Но, к сожалению, не всем суждено раскрыться до конца.
Кокорин доигрывает на Кипре, играет в свое удовольствие. Погода хорошая, чемпионат — не очень», — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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