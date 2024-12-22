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Шалимов о Кокорине на Кипре: «Доигрывает, играет в свое удовольствие. Погода хорошая, чемпионат — не очень. Не всем суждено раскрыться до конца»

Игорь Шалимов оценил выступление Александра Кокорина за «Арис».

В 12 матчах сезона 33-летний форвард набрал 6+3 по «гол+пас» за клуб с Кипра.

«Про Кокорина много говорили. Но сейчас сколько ему лет? Многие тренеры из тех, кто с ним работал, говорили, что это один из самых талантливых игроков поколения. Но, к сожалению, не всем суждено раскрыться до конца.

Кокорин доигрывает на Кипре, играет в свое удовольствие. Погода хорошая, чемпионат — не очень», — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Кокорин
logoИгорь Шалимов
logoвысшая лига Кипр
logoпремьер-лига Россия
logoАрис Лимасол
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