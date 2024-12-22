Шик и Виртц набрали по 17 фэнтези-очков против «Фрайбурга»: у Патрика покер, у Флориана гол и три ассиста
«Байер» дома разгромил «Фрайбург» в 15-м туре Бундеслиги (5:1).
Патрик Шик забил 4 гола, на это у него ушло всего 22 минуты. Это 1-й хет-трик нападающего в Бундеслиге за 3 года. За игру у него 17 очков в фэнтези Бунделиги на Спортсе, его выбрали 2,68% игроков. Теперь у Шика 9 голов в чемпионате, причем все они забиты в 5 последних турах.
У Флориана Виртца гол и хет-трик из ассистов, еще полузащитник заработал пенальти, но реализовать его не смог. За игру он также набрал 17 фэнтези-очков: +3 за полный матч, +5 за гол, +9 за ассисты, +2 за заработанный пенальти, -2 за незабитый пенальти. В фэнтези Бундеслиги его выбрали 60,76% игроков. В чемпионате у Виртца по 7 голов и ассистов.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Бундеслиги на Спортсе’’
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