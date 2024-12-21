Якупова перешла в «Спартак» из «Зенита». Лина – трехкратная чемпионка в составе сине-бело-голубых
Лина Якупова перешла в «Спартак» из «Зенита».
«Лина Якупова покидает «Зенит». Срок действия соглашения между сине-бело-голубыми и футболисткой подошел к концу.
Всего на ее счету 103 матча в составе «Зенита» и 23 забитых мяча. Вместе с сине-бело-голубыми футболистка стала трехкратной чемпионкой России (2022, 2023, 2024) и обладательницей Суперкубка (2023), а также бронзовым призером Суперлиги (2021).
Лина, мы благодарим тебя за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желаем удачи в новом клубе!» – говорится в сообщении «Зенита».
«Спартак», в свою очередь, объявил о переходе футболистки, сообщив что, контракт с полузащитницей подписан на 2 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Женская команда «Зенит»
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