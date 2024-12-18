Чемпионат Испании. «Вильярреал» примет «Райо», «Валенсия» в гостях у «Эспаньола»

В чемпионате Испании пройдут перенесенные из-за наводнения матчи.

«Вильярреал» примет «Райо» в отложенной игре 12-го тура, а «Эспаньол» и «Валенсия» проведут матч 13-го тура.

Чемпионат Испании

Перенесенные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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