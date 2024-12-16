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Дмитрий Сычев: «Мостовой – современный тренер, понимание футбола на высочайшем уровне – факт. Но не поймешь, троллит он или говорит всерьез»

Дмитрий Сычев оценил Александра Мостового как тренера.

– Если бы была возможность постажироваться у любого тренера в мире – к кому поехали бы?

– Интересный вопрос, надо подумать… Даже не знаю. Столько специалистов, трудно вот так вот ответить…

Не хочется быть банальным и называть Пепа Гвардиолу из-за того, что он все выиграл.

Кстати, мы разбирали его работу, и мнения разошлись. Имея столько возможностей, как у Гвардиолы, ты можешь создать идеальный коллектив.

Гильермо Абаскаль из-за этого не ставил в состав Георгия Джикию, который проиграл конкуренцию Срджану Бабичу – еще одному левоногому футболисту.

– Вы только Александру Владимировичу Мостовому не говорите, что сравнивали Гвардиолу с Абаскалем (смеется).

Так Мостовой сам постоянно говорит об Абаскале. Кстати, вам как кажется: он так хайпует, троллит?

– Александр Владимирович – современный тренер, идет в ногу со временем. Хайп сейчас – одно из главных составляющих тренерской философии, если говорить широко.

Но, честно говоря, никогда не поймешь, троллит он или говорит всерьез. Раз это обсуждают – значит, это интересно людям.

Но то, что у Мостового понимание футбола на высочайшем уровне, – это неоспоримый факт.

Просто мне самому даже очень интересно будет, когда он кого-то возглавит, – сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Российская газета»
logoДмитрий Сычев
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoГильермо Абаскаль
logoПеп Гвардиола
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