Дмитрий Аленичев: «Впечатляет то, что «Спартак» показал в последних 6-7 матчах. Чемпионская игра. Станкович определился с составом и прошелся катком по соперникам»

Дмитрий Аленичев считает, что «Спартак» показывал чемпионскую игру.

«Спартак» находится на третьей позиции в таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах.

– Болельщики «Спартака» сетуют, что чемпионат ушел на паузу, когда команда набрала ход.

– Согласен с теми, кто говорит, что для «Спартака» плохо, что закончилась осенняя часть чемпионата.

То, что «Спартак» показал в последних шести-семи играх, очень впечатляет. Это однозначно чемпионская игра. Очень приятно, что Станкович определился с костяком.

Последние матчи играли одним составом – за исключением одной-двух замен. Все ребята притерлись другу к другу.

Несмотря на поражение в 1-м туре от «Оренбурга», потом пять-шесть туров Деян Станкович присматривался к команде и игрокам.

После этого определился с составом и прошелся катком по всем соперникам. «Спартак» очень порадовал! – сказал бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев .