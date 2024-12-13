Дмитрий Аленичев: «Впечатляет то, что «Спартак» показал в последних 6-7 матчах. Чемпионская игра. Станкович определился с составом и прошелся катком по соперникам»
«Спартак» находится на третьей позиции в таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах.
– Болельщики «Спартака» сетуют, что чемпионат ушел на паузу, когда команда набрала ход.
– Согласен с теми, кто говорит, что для «Спартака» плохо, что закончилась осенняя часть чемпионата.
То, что «Спартак» показал в последних шести-семи играх, очень впечатляет. Это однозначно чемпионская игра. Очень приятно, что Станкович определился с костяком.
Последние матчи играли одним составом – за исключением одной-двух замен. Все ребята притерлись другу к другу.
Несмотря на поражение в 1-м туре от «Оренбурга», потом пять-шесть туров Деян Станкович присматривался к команде и игрокам.
После этого определился с составом и прошелся катком по всем соперникам. «Спартак» очень порадовал! – сказал бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.
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