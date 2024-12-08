Гладышев из «Динамо» с метра не забил в пустые ворота «Химок», пробив в штангу. Мяч отскочил в штангу после штрафного Бителло и сэйва Кокарева, прокатился по ленточке и ударился в другую штангу до этого

Ярослав Гладышев не забил в пустые ворота в матче с «Химками».

Все началось с того, что хавбек «Динамо» Бителло пробил со штрафного – сперва мяч попал в одну штангу после сэйва вратаря Никиты Кокарева, затем прокатился по ленточке и ударился о другую штангу, отскочив в поле.

Гладышев, прибежавший замыкать дальнюю штангу, сыграл на добивании, но с метра еще раз попал в каркас ворот.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.