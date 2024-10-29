Личка о шансах Гладышева на «Золотой мяч» в будущем: «Зависит от желания игрока. Многие из маленьких команд пробивались в клубы мирового уровня. Например, Недвед»
Марцел Личка оценил шансы Ярослава Гладышева выиграть «Золотой мяч» в будущем.
— Имеет ли Гладышев шансы когда‑нибудь выиграть «Золотой мяч»?
— Зависит от желания игрока и от того, какие цели перед собой ставит футболист. Многие игроки из маленьких команд пробивались в клубы мирового уровня. Например, Павел Недвед, – сказал тренер «Динамо».
В 12 матчах сезона Мир РПЛ за «Динамо» на счету 21-летнего Гладышева 3 гола и 1 ассист.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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