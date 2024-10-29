Личка о шансах Гладышева на «Золотой мяч» в будущем: «Зависит от желания игрока. Многие из маленьких команд пробивались в клубы мирового уровня. Например, Недвед» 

Марцел Личка оценил шансы Ярослава Гладышева выиграть «Золотой мяч» в будущем.

— Имеет ли Гладышев шансы когда‑нибудь выиграть «Золотой мяч»?

— Зависит от желания игрока и от того, какие цели перед собой ставит футболист. Многие игроки из маленьких команд пробивались в клубы мирового уровня. Например, Павел Недвед , – сказал тренер «Динамо ».

В 12 матчах сезона Мир РПЛ за «Динамо» на счету 21-летнего Гладышева 3 гола и 1 ассист.